“الدبيبة” في زيارة مرتقبة لدول الخليج العربي

أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة -فجر اليوم الأربعاء-، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيقوم بجولة لعدد من دول الخليج العربي.

وأضاف “حمودة” في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيس بوك أن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي رئيس الحكومة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقة بين كافة الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل.

ومع أن “حمودة” لم يحدد في تدوينته الدول التي يعتزم “الدبيبية” زيارتها إلا أن وسائل إعلام عربية خليجية منها قناة العربية قالت إن الزيارة تبدأ من الكويت وسيزور أيضاً الإمارات العربية المتحدة والسعودية، فيما ذكرت وسائل أخرى أن الجولة ستشمل دولة قطر أيضاً.

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