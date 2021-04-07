«بعيو»: الإخواني «شكشك» منتحل لصفة رئيس ديوان المحاسبة

هاجم محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، الإخواني خالد شكشك، مشددا على أنه ينتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة بموجب أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ.

وقال بعيو في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الدكتور عمر عبدربه صالح هو الرئيس الشرعي لديوان المحاسبة، أما الإخواني خالد أحمد شكشك فهو منتحل للصفة بموجب أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ”.

وتساءل رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، قائلا: “لماذا وإلى متى لا تُنفذ أحكامُ القضاء يا مجلسنا الأعلى للقضاء”.

وكان شكشك، قد ناقش أمس الثلاثاء، -بحسب بيان صادر عن ديوان المحاسبة على فيسبوك- الخطة التشغيلية للمهام الرقابية لعام 2021، مع مدير مكتب الخطط والنظم وضمان الجودة والفريق المكلف، وشارك في الحضور الوكيل ومديري الإدارات العامة والمكاتب الفنية، قائلا: “الخطة تضمنت دليل الإجراءات الذي حدد مراحل وضوابط التنفيذ، إضافةً إلى كافة المهام الرقابية المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري”.

وأضاف البيان “الخطة صنفت الجهات الخاضعة على المستويين القطاعي والمحلي، وأوضحت فرق المراجعة المكلفة، علاوةً على مهام رقابة الأداء والالتزام المستهدفة والتي سيتم ربطها بمنظومة المهام الرقابية التي ستمكن من المتابعة والتقييم وتحقيق مستوى جودة مقبول، كما تطرق النقاش إلى مراجعة الجدول الزمني للمراحل المتبقية الخاصة باستكمال التقرير السنوي لعام 2020”.