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«بعيو»: الإخواني «شكشك» منتحل لصفة رئيس ديوان المحاسبة

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، الإخواني خالد شكشك، مشددا على أنه ينتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة بموجب أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ.

وقال بعيو في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الدكتور عمر عبدربه صالح هو الرئيس الشرعي لديوان المحاسبة، أما الإخواني خالد أحمد شكشك فهو منتحل للصفة بموجب أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ”.

وتساءل رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، قائلا: “لماذا وإلى متى لا تُنفذ أحكامُ القضاء يا مجلسنا الأعلى للقضاء”.

وكان شكشك، قد ناقش أمس الثلاثاء، -بحسب بيان صادر عن ديوان المحاسبة على فيسبوك- الخطة التشغيلية للمهام الرقابية لعام 2021، مع مدير مكتب الخطط والنظم وضمان الجودة والفريق المكلف، وشارك في الحضور الوكيل ومديري الإدارات العامة والمكاتب الفنية، قائلا: “الخطة تضمنت دليل الإجراءات الذي حدد مراحل وضوابط التنفيذ، إضافةً إلى كافة المهام الرقابية المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري”.

وأضاف البيان “الخطة صنفت الجهات الخاضعة على المستويين القطاعي والمحلي، وأوضحت فرق المراجعة المكلفة، علاوةً على مهام رقابة الأداء والالتزام المستهدفة والتي سيتم ربطها بمنظومة المهام الرقابية التي ستمكن من المتابعة والتقييم وتحقيق مستوى جودة مقبول، كما تطرق النقاش إلى مراجعة الجدول الزمني للمراحل المتبقية الخاصة باستكمال التقرير السنوي لعام 2020”.

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«بعيو» الإخوان ديوان المحاسبة شكشك

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اذا لم يتم تطهير اليلاد من النفايات الاخوانية المغتصبة للمؤسسات السيادية مثل شكشك واللص الكيير فانه لا خير فى خكومة الوحدة الوطنية ولا المجلس الرئاسى فالاهوان سرطان لا امن ولا امان بدون استئصاله كما حدث فى مصر والسودان ووحب على الشعب الان ان يحرق اوكار الاهوان كما فعل صحاية رسول الله بامر منه مع مسجد ضرار اخرقوه وهدنةه وحعلوه مكب للقمامة وكذلك يجب ان تكون اوكار اللهوان فى كل مكان قبل فوات الاوات فبعد احراق وكر مرشد عام الاخوان فى مصر تحقق الامن والامان وتقدمت مصر للامان بينما تونس تعانى الان من فساد الاخوان

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  • اتمنى من بعيو نشر رأى هيئة كبار االعلماء بالمملكة السعودية والازهر الشريف فى الاخوان المفلسين واذاعة مسلسل الجماعة ليعرف الشعب تاريخ الاخوان وعرض قيلم المشخصاتى 2 فى رمضات يتسلى الناس مع خزعيلات خكن اللهوان فى مصر !!

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