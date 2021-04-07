بعيو: شكشك منتحل لصفة رئيس ديوان المحاسبة ويعمل لصالح حزب الإخوان

أخبار ليبيا 24 – خبر

هاجم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، لافتًا إلى أنه ينتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة بموجب أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ.

بعيو تساءل “لماذا وإلى متى لا تُنفذ أحكامُ القضاء يا مجلسنا الأعلى للقضاء”.

بعيو قال في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن رئيس ديوان المحاسبة التابعة لمجلس النواب في طبرق “الدكتور عمر عبدربه صالح هو الرئيس الشرعي”، أما “شكشك” فهو منتحل للصفة بموجب أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ”.

وكان بعيو قد قال في تصريحات صحفية سابقة أن “ديوان المحاسبة في طرابلس لا يمكن استمراره تحت ولاية رجل فاقد الشرعية بأحكام قانونية، ونحن لا نطعن في شخص خالد شكشك، فنحترمه كإنسان وكمواطن ليبي، لكن للأسف لا ولاية له، عدا أنه بتصريحاته وتسجيلاته الموجودة هو قيادي في حزب سياسي، والأجهزة الرقابية يجب أن تمتاز بالحيادية”.

ولفت بعيو إلى أنه لا يعلم على ماذا اعتمد رئيس الديوان في قراره الذي وصفه بـ”الباطل” لإيقافه مؤقتا عن العمل، موضحًا أن ما يعرفه أن رئيس الديوان بدلا من أن يفتح مع المؤسسة الوطنية للإعلام خطًا للتواصل، اتبع سياسية التجاهل في البداية ثم سياسة الاستفزاز ثم أطلق النار على المؤسسة بنشره قرار الإيقاف إعلاميًا قبل إبلاغ المؤسسة رسميًا.