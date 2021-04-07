وزارة النفط: لم نوقف قرار إنشاء «مصحة بنغازي» وطالبنا بتصحيح إجراء التعاقد

أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية توضيحا لما وصفته باللغط على ما أشيع حول وجود قرار من الوزير بإيقاف تدشين مصحة النفط فى مدينة بنغازي.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز، الثلاثاء، أن «اللغط الحاصل حول موضوع إيقاف آلية التعاقد المباشر لإنشاء مصحة النفط فى مدينة بنغازي تم تأويله على أن الوزير قرر إيقاف التعاقد وإلغاء الإنشاء تماماً».

وتابع المكتب أن «هذا غير صحيح على الإطلاق بل الإيقاف المقصود به هو آلية الإجراء، وتحديداً وإصلاحه فقط».

وأوضح أن رسالة الوزير تنص صراحة على مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط، بإحالة صورة من قرار التعاقد وخلفيات الموضوع كاملة، والإيعاز لشركة الخليج العربي للنفط بوقف تنفيذ هذا الإذن إلى حين إشعار آخر، «كل ذلك من أجل أن يتوافق هذا الإجراء مع مبدأ الشفافية وسبل النزاهة».

وجه وزير النفط محمد عون، الثلاثاء، طلبا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لإيقاف تنفيذ عقد إنشاء مصحة النفط في مدينة بنغازي.

وطالب وزير النفط، في خطابه الذي أرسلة إلى المؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف تنفيذ عقد إنشاء مصحة النفط في مدينة بنغازي بالتكليف المباشر وإحالة صورة من قرار العقد إلى الوزارة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مارس الماضي، أن رئيسها مصطفى صنع الله وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصحة للنفط بمدينة بنغازي (بمنطقة قنفودة).