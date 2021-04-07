نورلاند : على ملتقى الحوار اصدار القاعدة الدستورية للإنتخابات في حال عدم قدرة البرلمان

ليبيا – بحث رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السايح مع السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند سبل التحضير لاستحقاقات الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في العاصمة طرابلس اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد جاء ذلك خلال لقاء جمع السايح بنورلاند في تونس، للإطلاع على آخر مستجدات التخطيط الجاري للانتخابات المرتقب إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأشار البيان إلى تقديم نورلاند التهنئة للسايح على الاستعدادات التي تم استكمالها حتى الآن والطريقة التي اتسمت بالكفاءة العالية والاستقلالية والحياد التي نفذت بها مفوضية الانتخابات مهامها الفنية استعدادًا لهذا الحدث التاريخي في الحياة السياسية الليبية.

وشدد نورلاند على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق وقوانين الانتخابات الرئاسية التشريعية اللازم توفرها بحلول الأول من يوليو المقبل، لتمكين مفوضية الانتخابات من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات الـ24 من ديسمبر القادم.

وعبر نورلاند عن وجهة نظر بلاده بشأن قيام ملتقى الحوار السياسي في حال عدم قدرة مجلس النواب بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا، بالاضطلاع بدوره وفقًا لخارطة الطريق، للتمكين من إجراء الانتخابات وفقًا للموعد المحدد والمتفق عليه من قبل الملتقى.

وشهد اللقاء تدارس الجانبين أهمية تأمين الانتخابات وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحرية، لتعلن واشنطن عن دعمها لاشتراك جميع الناخبين المؤهلين من الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وأعضاء المكونات الثقافية فيها.

وثمّنت الولايات المتحدة شراكتها مع مفوضية الانتخابات بوصفها مؤسسة مستقلة وقادرة تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لشعب ليبيا، مع الإشادة بعمل السايح وكفاءته التي أظهرها طوال السنوات التي شغل فيها منصبه على رأس هذه المفوضية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية