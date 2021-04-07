«الشح»: المنفي طالب «قنونو» بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية

أبدى أشرف الشح، المستشار السابق لـ«مجلس الدولة الاستشاري»، تعجبه من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مدعيا أنه «المنفي» طالب محمد قنونو، المتحدث السابق باسم قوات «حكومة الوفاق»، بعدم الإدلاء بأي تصريحات، وفي نفس الوقت لا يعلق هو على المناورات العسكرية للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بحسب تعبيره.

وقال الشح، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المنفي يطالب قنونو بعدم التصريح إعلاميا، وفي نفس الوقت لا يعلق هو «المنفي» على مناورات «حفتر» العسكرية، أو تصريحاته واجتماعاته السياسية”، وفقا لقوله.

وأضاف المستشار السابق لـ«مجلس الدولة الاستشاري» “عدم التوازن لا يمكن أن يحقق الاستقرار وقد يفقد أيضا الشرعية المهزوزة”، بحسب وصفه.