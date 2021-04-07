العريبي يطالب الدبيبة بوقف إجراءات عون المُعرقِلة لإنشاء مصحة النفط في بنغازي

ليبيا – أصدر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي بيانًا بشأن إيقاف مشروع إنشاء مصحة النفط في مدينة بنغازي.

وأدان العريبي واستنكر في البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه الإجراءات التي اتخذها وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد أحمد عون، وطلبَه من مؤسسة النفط إيقاف تنفيذ مشروع إنشاء مصحة النفط في مدينة بنغازي، عادًا إياها خطوة “عبثية” و”جهوية” في طريق الاستقرار.

وطالب البيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتدخل لإيقاف ما قام به عون بحق مدينة بنغازي، منبهًا إلى مثل هذه الإجراءات التي تعد انحرافًا في مبدأ التوافق الوطني الذي أنتج الحكومة.

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