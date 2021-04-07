توقعات طقس ليبيا خلال الأيام القادمة بدءً من اليوم الاربعاء 7 أبريل

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 7 ابريل 2021.
وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أنه تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق جنوب ليبيا وتسجل انخفاض من مساء اليوم على الشمال الغربي.
رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذه الليلة وصباح الغد على سرت وضواحيها.
• الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة , تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية نشطة أحيانا.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-30) مْ وتسجل انخفاض من مساء هذا اليوم.
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الساحل.
• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا يوم الجمعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-23) مْ على معظم المناطق بينما تكون ما بين (24-30) مْ على الخليج والدواخل.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط قليلا يوم الغد على غدامس والحمادة.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (30- 37) مْ.
الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس: صافي بوجه عام.
• الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (30-35) مْ.
غروب الشمس علي مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:30 )
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:45)
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