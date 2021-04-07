المنفي يشدد لميتسوتاكيس على وجوب تفعيل كافة الاتفاقات بين ليبيا واليونان

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة طرابلس برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يزور ليبيا لتعزيز علاقات بلاده معها.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي تابعته صحيفة المرصد، شهد اللقاء الذي حضرته وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات وتشكيل لجان مشتركة، فيما أكد ميتسوتاكيس على رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك.

وأضاف البيان: إن ميتسوتاكيس شدد على إعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وزيادة التمثيل الديبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين، في وقت أشار فيه المنفي إلى وجود تعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثماري، وأهمية تفعيل كافة الاتفاقات في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

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