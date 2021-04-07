نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاربعاء (07/04/2021)…

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على ساحل سرت .

• الريح باش الى براني ويكون شرقي مساء اليوم على ساحل مصراتة سـرعتــه ما بين (05– 20 ) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.75) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الأضطراب ويكون هادئ هذا اليوم على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس .

• درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

• الريح متغير الاتجاه الى براني على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي ويكون غربي الى شرش على باقي الساحل سرعتــه ما بين (05– 15 ) عقدة، يصل اليوم إلى (20) عقدة على ساحل درنة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.50) .

• البحر خفيف الموج الى قليل الأضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ.

• الرؤيـة جيدة .

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