نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاربعاء (07/04/2021)…
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على ساحل سرت .
• الريح باش الى براني ويكون شرقي مساء اليوم على ساحل مصراتة سـرعتــه ما بين (05– 20 ) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.75) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الأضطراب ويكون هادئ هذا اليوم على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس .
• درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
• الريح متغير الاتجاه الى براني على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي ويكون غربي الى شرش على باقي الساحل سرعتــه ما بين (05– 15 ) عقدة، يصل اليوم إلى (20) عقدة على ساحل درنة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.50) .
• البحر خفيف الموج الى قليل الأضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر(1618-) مْ.
• الرؤيـة جيدة .
أضف تعليقـك