حمودة يعلن وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا الروسي

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة المؤقتة، محمد حمودة، وصول 101250 جرعة من “لقاح كورونا” من شركة سبوتنيك الروسية إلى طرابلس، سيتبعها دفعات أخرى في الفترة القادمة القريبة بشكل مستمر.

حمودة أعلن، وصول دفعة جديدة اليوم الأربعاء، في حدود 400 ألف جرعة، موضحا أنه حسب الخطة الموضوعة فإن الدفعة الأولى يجب أن تستهدف أولا من هم في الخط الأمامي بمراكز العزل والإيواء، ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم كافة شرائح المجتمع.

وعن إجراءات تخزين اللقاحات وفق اشتراطات الشركة المنتجة، بّين حمودة أن وزارة الصحة ومركز الأمراض يشرفان على عملية التخزين، مؤكدًا توافر الغرف المبردة وفق الشروط المطلوبة.

وأضاف “العملية تسير بالشكل المطلوب، وقد يكون من حسن الحظ أن الدفعات ستصل بشكل تدريجي، حتى تسهل إدارة هذه العملية”.

وحول منظومة تسجيل تلقي اللقاح، قال حمودة “نشجع كل المواطنين في الإقدام على التسجيل”، لافتا إلى أن مسألة التطعيم يجب أن يعي المواطن بأهميتها لمصلحة الجميع.

ونوه إلى أن أي تحديات تقنية في منظومة التسجيل سيتم معالجتها قريبًا، بحيث لا تكون عائقًا أمام تسجيل المواطنين، مُبينًا أن الدفعات الأولى من اللقاحات والتي تقدر بـ500 ألف جرعة، ستكون جميعها من لقاح “سبوتنيك V”، قبل أن يصل للبلاد لقاحات “الأسترازينيكا وسينوفاك”، من قبل منظمة كوفاكس.