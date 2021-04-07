رئيس الوزراء الكويتي يستقبل الدبيبة (صور)

استقبل رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد، صباح اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له بقصر بيان.

وكان الدبيبة قد وصل الليلة الماضية إلى الكويت في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.

يشار إلى أن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أكد في وقت سابق أن الدبيبه سيقوم بجولة تشمل عدد من دول الخليج العربي في إطار مساعيه لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقة بين كافة الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل.