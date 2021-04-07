دي مايو: حكومة الوحدة الوطنية الليبية “محاور مميز” لإيطاليا

وصف وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بالمحاور المميز لإيطاليا.

ولفت دي مايو، في تصريح له اليوم الأربعاء، إلى أن “ليبيا كانت قبل عام دولة في حالة حرب”، أما اليوم فهي “بلد يتجه نحو الاستقرار بفضل عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة”.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، “لأول مرة منذ سنوات عديدة هناك حكومة موحدة”، مضيفا أن زيارة رئيس الحكومة الإيطالية يوم أمس إلى طرابلس، تطرقت إلى القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وكل ما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة.

وختم دي مايو، تصريحه، بالقول: لدينا أخيرًا محاور مؤسسي يمثل ليبيا بأكملها الآن دعونا نمنح أنفسنا الوقت لمعالجة جميع القضايا، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وشدّد وزير الخارجية الإيطالي، على أن “قضية حقوق الإنسان لا يعلى عليها أي شيء آخر”، مضيفا بأنه “مرتبطة باستقرار المنطقة بأسرها”.

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