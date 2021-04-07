«عقيل» يدعو إلى حراك «الأولوية القصوى لنزع السلاح وتفكيك المليشيات»

دعا المحلل السياسي، عز الدين عقيل، إلى حراك «الأولوية القصوى لنزع السلاح وتفكيك المليشيات».

وقال عقيل، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كما قال المهاتما غاندي «إن تحقيق أعظم الطموحات غالبا ما يبدأ بدردشة»”.

وأضاف “لو أن الشعب قرر الأخذ بزمام المبادرة ضد الإرادة الدولية الانتهازية المنافقة وقرر تفجير حراك «الأولوية القصوى لنزع السلاح وتفكيك المليشيات» رغما عن أنف الغرب وأذنابه من حكامنا المحليين الذين يلتزمون بتقديم أولويات ومصالح الغرب الظالم المنافق على أولويات الشعب ومصالحه الحقيقية”.

وختم تغريدته مخاطبا متابعيه والمواطنين الليبيين، قائلا: “ترى ما هي أفضل آليات هندسة هذا الحراك من وجهة نظركم؟، ها نحن بالاستماع لما يمكن أن تجود به قرائحكم من آراء وأفكار”.