الناظوري: المعركة مستمرة مهما طال الزمن لتحرير البلاد من الإرهاب والإرهابيين

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس أركان قوات الجيش الوطني، عبدالرازق الناظوري، أن قواتهم قارعت الإرهاب وكانت في الموعد دائمًا، مشددا على أنها لا زالت الحصن الحصين للوطن وما لها إلا النصر أو الاستشهاد من أجل حماية ليبيا وشعبها.

الناظوري شدد في كلمة له خلال فعاليات الملتقى الأول لضباط الجيش الوطني، أمس الثلاثاء، على أن معركة الكرامة مستمرة مهما طال الزمن حتى النصر وتحرير البلاد من الإرهاب والإرهابيين.

وأضاف “نسعى بكل ثقة في أنفسنا للحرص على الاستمرار في بناء جيش قوي وعصري ومحترف مستعدا للدفاع وحماية الوطن تحت قيادتكم”، لافتا إلى أنه لا طموح لهم إلا بسط الأمن وسيادة الدولة في كل ربوع ليبيا.

وتابع “نحن لا ننتظر التكريم لأننا في خدمة هذا الوطن وفداء هذا الوطن”.

وأردف “نريد أن نقول للمشككين والناس الطبالة اللي الآن يحاولوا زرع الفتنة.. هيهات هيهات، أن تزرعوا الفتنة بيننا نحن، لأننا رجال تعاهدنا عهد رجال عهد صدق.. تعاهدنا ودخلنا الموت ليس من أجل الكراسي أومن أجل أن نعيش حياة رفاهية”.

وأوضح أنهم عاهدوا خليفة حفتر عهدا واحد، وليس عهدين كما يفعل الكذابون والخائنون، قائلاً: “نحن عاهدنا أن نموت من أجل الوطن ونحن فداء الوطن، هذا للناس الطبالة اللي تحكي وتحاول زرع الفتنة، نحن لن يدخل بيننا هذا مهما كان، فالنصر أو الاستشهاد”.