أمير الكويت يلتقي «الدبيبة» والوفد المرافق له

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.

حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ورئيس بعثة الشرف المرافقة محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد.

وكان الشيخ صلاح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قد استقبل صباح اليوم الأربعاء، في قصر بيان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد محمد الدبيبة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية: “جرت للضيف مراسم استقبال رسمية قام عقبها بمصافحة كبار مستقبليه وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله يوسف الرومي ومحافظة العاصمة رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين في الدولة وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت عبد الأحد أمباکی وسفيرا البلدين”.

وأضافت الوكالة “كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة عبد الحميد محمد الدييية قد وصل البلاد الليلة الماضية في زيارة رسمية”.