العرفي: سنفرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية ونحيلها لمجلس الدولة لإبداء الرأي فيها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن عملية تسجيل بيانات المترشحين لتولي المناصب السيادية جارية، وستنتهي غدًا الخميس، على أن تتم عملية الاختيار والتصنيف خلال 3 أيام.

العرفي وهو عضو اللجنة المكلفة باختيار المناصب السيادية، أوضح أن اختيار الشخصيات سيكون قبل اعتماد الموازنة العامة الجديدة للعام الجاري، كي تتحمل كل جهة مسؤوليتها، وفق قوله.

وأضاف أنهم سيفرزون ملفات المترشحين، ثم إحالتها للمجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي فيها باعتباره جهة استشارية، ووفقًا لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وذكر أن عملية فرز الملفات الثلاثة التي سيتم التوافق عليها ستكون بالاشتراك مع “المجلس الأعلى”، بحيث يتم اختيار تلك الشخصيات بحسب خلو ملفاتهم من أي شبهات أو اعتراضات، ومشهود لأصحابها بنظافة اليد والنزاهة والكفاءة والخبرة، وانطباق ملفاتهم للشروط.

وأعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، عن فتح باب قبول ملفات المرشحين لهذه المناصب، بدءا من يوم الخميس الماضي ولمدة أسبوع.

ووضعت اللجنة عدة شروط للمرشحين على مناصب رئيس ووكيل ديوان المحاسبة، ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، ورئيس ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على رأسها التمتع المرشح بالجنسية الليبية، وأن يكون مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وألا يكون قد أساء لـ”ثورة 17 فبراير”.