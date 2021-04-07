«الطرمال» تلتقي بأعضاء من جامعتي الزاوية وبني وليد لبحث تمكين المرأة في الكادر التدريسي

التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، مع عدد من أعضاء التنسيقية العامة لأعضاء هيئة التدريس بجامعتي الزاوية وبني وليد.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي: “ناقش الحضور تمكين المرأة داخل الكادر التدريسي والصعوبات التي تواجه هذه الفئة في العمل الأكاديمي”.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، قد التقت، الأحد الماضي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة “بيغونا لازاغباستر”.

وبحسب بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، فإن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور عدد من مستشاري الوزيرة، ناقش فرص التعاون الممكنة والسبل الكفيلة لبناء قدرات النساء في ليبيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما ناقش الجانبان أهمية تشجيع مشاركة المرأة في خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة.