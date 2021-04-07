امغيب: يجب التركيز على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، على ضرورة تركيز العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المليشيات في ليبيا.

وقال امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون التوجه وطني خالصاً لأي حكومة في ظل احتلال أجنبي، أو في وجود وانتشار مرتزقة ومليشيات غير قانونية ومجموعات مسلحة مجرمة مختلفة التوجهات والأجندات، لذلك يجب أن تتركز زيارات وعمل السيد رئيس المجلس الرئاسي والسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المليشيات حتى يكون حديثهم للمواطن صادقاً واضحاً شفافاً لا غموض فيه ولا مواربة، وحتى تكون هناك جدوى من القرارات التي صدرت والتي سوف تصدر عنهما”.

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