الدبيبة يجري محادثات ثنائية مع أمير الكويت (صور)

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، محادثات ثنائية مع أمير دولة الكويت الشقيقة نواف الأحمد الصباح، في قصر البيان، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وكان الدبيبة، قد وصل إلى دولة الكويت الليلة الماضية، في أول زيارة رسمية يجريها منذ توليه مهام رئاسة الحكومة.

وجرت لرئيس الحكومة، مراسم استقبال رسمية، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، وعدد من المسؤولين وقادة الجيش والشرطة، وعميد السلك الدبلوماسي لدى دولة الكويت سفير السنغال، بالإضافة إلى سفيري البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي رئيس الحكومة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين الدول الخليجية كافة، على أساس الاحترام المتبادل.