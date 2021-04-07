انخفاض الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية

انخفض سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية، الأربعاء، بشكل هامشي، مسجلًا 5.07 دينار مقابل 5.08 دينار، أمس الثلاثاء.

في حين ارتفع سعر صرف اليورو مسجلًا 5.95 دينارًا مقارنة بـ5.88 دينارًا، أمس الثلاثاء، فيما حافظت العملة البريطانية على سعر صرف أمس مسجلة 6.87 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية.

واستقر سعر صرف الدينار التونسي عند 1.82 دينار ليبي، والليرة التركية عند 0.61 دينار، وهي الأسعار نفسها التي سجلتها العملتين أمس.

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