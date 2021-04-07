«السويحلي»: أكدت للسفير الأمريكي إجراء الانتخابات في موعدها

التقى عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مشيرا إلى أنه ناقش معه أهمية المصالحة الوطنية في ليبيا.

وقال السويحلي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ناقشت مع السفير الأمريكي «نورلاند» أهمية المصالحة الوطنية والتي تحتاج للعدالة الانتقالية وجبر للضرر”، بحسب وصفه.

وأضاف “أكدت على إجراء الانتخابات في موعدها، مُثمنا دور أمريكا الداعم لهذا الاستحقاق الديمقراطي”.

وتابع “كما ناقشنا ضرورة قيام ملتقى الحوار بإقرار القاعدة القانونية للانتخابات دون تأخير”.