نوّاب في البرلمان الإيطالي ينتقدون تصريحات دراغي حول ليبيا

اعتبرت البرلمانية الإيطالية، لاورا بولدريني من الحزب الديمقراطي، تصريحات رئيس الحكومة الإيطالية خلال زيارته ليبيا، إن “من الخطير تجاهل العنف والتعذيب الذي يعاني منه المهاجرون في معسكرات الاعتقال في ليبيا، والتي نددت بها الأمم المتحدة أيضاً”.

وأوضحت الرئيسة السابقة لمجلس النواب، بولدريني، في تغريدة لها “يجب على إيطاليا المساهمة في استقرار وسلام ليبيا بعد الحرب الأهلية الرهيبة، التي أوقدت نيرانها قوى أجنبية أيضًا”.

من جانبه، ذكر عضو البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي، بييرفرانكو مايورينو، أن تصريحات دراغي في ليبيا، بأنها خيّبت ظنه، مضيفا بقوله: هذه الكارثة التي حدثت على مر السنين من قبل خفر السواحل الليبي ودراما معسكرات الاعتقال.

أما سكرتيرة الحزب الديمقراطي ليا كوارتابيللي، فقد غرّدت على تويتر،”مهمة دراغي الأولى في ليبيا التي تمثل مفتاحاً لمصالحنا الوطنية في منطقة المتوسط، انطوت على نهج جديد”.

وأشارت كوارتابيللي، إلى أن “استقرار ليبيا والسيطرة على الاتجار غير المشروع بالبشر، يعتمدان على التنمية الاقتصادية.. إيطاليا جاهزة للقيام بدورها وإشراك الاتحاد الأوروبي أيضاً”، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وانتقد القيادي في الحزب الديمقراطي ماتيو أورفيني، والمحسوب على الجناح اليساري في الحزب، الذي ينتمي الى أحزاب الاغلبية المساندة للحكومة، تصريحات دراغي بشأن المهاجرين خلال زيارته اليوم لطرابلس.

وأوضح أورفيني، “عبر دراغي عن إرتياحه لما تفعله ليبيا فيما يتعلق بإنقاذ المهاجرين. هذا يعني الرضا عن الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان”.

وختم القيادي في الحزب الديمقراطي ماتيو أورفيني، حديثه بالقول: “كان ذلك غير مقبول عندما قاله أسلافه. ومن غير المقبول أن يقوله هو اليوم”.

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