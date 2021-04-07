رئيسة تحرير وكالة أوروبا: الوجود العسكري التركي بليبيا محل قلق كبير للاتحاد الأوروبي

قالت ‏رئيسة تحرير وكالة أوروبا كامي سوريز غيسانت، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق بسبب الوجود التركي في ‎ليبيا وناغورنو كاراباخ.

وأضافت «سوريز»، في مداخلة تليفزيونية على قناة «العربية»، أن الاتحاد الأوروبي يطالب ‎الدولة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بلعب دور إيجابي في قضايا المنطقة.

وأوضحت أن تركيا دائما ما تعلن احترامها للاتحاد الأوربي، لكن الأخير يعلم أن أنقرة دائما ما تغير مواقفها، ما يضطر الاتحاد إلى التعامل مع تركيا، لأنه يريد الاستقرار في المنطقة.

وتابعت، أن الاتحاد الأوربي يسعى إلى وضع نهاية للاختراقات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان وهي مسائل مهمة جدا بالنسبة للاتحاد، وهي أمور أكدها رئيسا المجلس والمفوضية الأوروبية.

وأكدوا أن الاتحاد الأوروبي مهتم جدا بملف الوجود التركي في ليبيا، مشيرة إلى أن الوجود العسكري التركي في ليبيا كان محل قلق أوروبي كبير، وهو أمر يناقش في أنقرة حاليا.

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