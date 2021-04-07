طرابلس تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة وشفاء من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد»، بعدما سجلت 428 إصابة جديدة من إجمالي 969 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحلت مصراتة ثانية في القائمة بتسجيلها 86 حالة، تليها غريان (48 حالة)، ثم زوارة (46)، وسبها (32)، والزاوية المركز (29)، وزليتن وبني وليد (26)، وجنزور (24)، والزاوية الغرب (23)، والسائح وسرت (16)، والشاطئ (17)، والخمس (13)، وصبراتة (11)، وجادو (10)، حسب النشرة الوبائية اليومية المنشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

– «مكافحة الأمراض»: 969 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

وأحصى المركز تسع إصابات في صرمان والماية، وثماني في القلعة والرجبان وسوق الخميس امسيحيل، وسبع في الرياينة، وست في اسبيعة و قصر بن غشير، وخمس في السواني بن آدم والمعمورة وتراغن والقبة وأجدابيا، وأربع في المنشية الجميل ونالوت وزلطن، وثلاث في طبرق وظاهر الجبل ومسلاتة، واثنتين في القره بوللي والشقيقة وقصر الأخيار، وحالة واحدة في الجميل ووازن وباطن الجبل والحرابة والعامرية

وتصدرت طرابلس قائمة أكثر المدن تحقيقًا لحالات الشفاء من الفيروس بتسجيلها 475 حالة من إجمالي 711، تليها مصراتة (98 حالة)، ثم زليتن (37)، والزاوية المركز (30)، وسبها وسرت (24)، وأجدابيا (9)، وغدامس (6)، والقبة (4)، وغريان (3)، ومسلاتة (1). فيما توزعت حالات الوفاة السبع جراء الوباء بواقع اثنتين في أجدابيا ومسلاتة وحالة واحدة في كل من سرت ووادي عتبة وسبها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا