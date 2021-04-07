المقريف يبحث جهود هيكلة التعليم المتوسط

بحث وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف جهود اللجنة الفنية المشكلة بشأن هيكلة التعليم المُتوسط.

جاء ذلك في اجتماع، صباح اليوم الأربعاء، في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشدد المقريف على الحاجة إلى التقييم والتطوير الذي لا بد أن يكون مدروسًا، مؤكدًا أنه سيولي ذلك اهتمامًا كبيرًا.

من جانبه، استعرض مدير عام مركز المناهج التعليمية الدكتور الطاهر الحبيب ما قامت به اللجان السابقة بالخصوص إعادة الهيكلة، موضحًا أن العمل الذي ينتظر اللجنة كبير جدًا.

فيما أشار عضو اللجنة الدكتور جمال الفردغ إلى أن مقترح الثانوية الشاملة محل نقاش منذ سنوات عدّة، مضيفًا أنه يجب التركيز على الجودة، وتناول جهودهم في برنامج الإطار الوطني للمؤهلات التعليمية والتدريسية الذي بدأ العمل عليه في العام 2013م، وتوقفه فيما بعد نتيجة الظروف التي مَرَّت بها البلاد.

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