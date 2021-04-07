الناظوري: لا طموح لنا إلا بسط الأمن في مختلف ربوع ليبيا

ليبيا – أكد رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري أن كل من يحاول زرع الفتنة بين أبناء القوات المسلحة ستفشل مساعيه.

الفريق الناظوري وخلال كلمته في الملتقى الأول لضباط القوات المسلحة نقلتها قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء، أكد أن جميع ضباط القوات المسلحة باقون على عهدهم.

ووجه رئيس الأركان العامة الشكر إلى القائد العام المشير خليفة حفتر، وكل الهيئات والإدارات والوحدات التي قارعت الإرهاب.

وقال: “ما لنا إلا النصر أو الاستشهاد من أجل حماية الوطن والشعب مهما طال الزمن، وتحرير البلاد من الإرهاب والإرهابيين”.

وأكد رئيس الأركان العامة الحرص على الاستمرار في بناء جيش قوي وعصري محترف ومستعد للدفاع وحماية الوطن، مضيفًا: “لا طموح لنا إلا بسط الأمن في مختلف ربوع ليبيا”.

ونوه الفريق الناظوري إلى أنهم لا ينتظرون التكريم لأنهم في خدمة الوطن، وهم فداء الوطن.

ورد رئيس الأركان العامة على المشككين ومن يحاولون زرع الفتنة، قائلًا: “لن تفلحوا في محاولة زرع الفتنة لأننا رجال تعاهدنا على الموت، ليس من أجل كراسي أو حياة رفاهية، ولكن تعاهدنا من أجل الموت في سبيل الوطن ولن يدخل بيننا أي عدو، فالنصر أو الاستشهاد”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية