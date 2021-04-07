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مهاجما جولة «الدبيبة» الخليجية.. عبدالسلام نصية: مهمة رئيس الحكومة الزيارات الداخلية

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، انتقادا لاذعا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بسبب الزيارة الخارجية التي قا‏م بها اليوم الأربعاء إلى دولة الكويت الشقيقة.

وقال «نصية»، في تغريدة له عبر «تويتر»، «إن الزيارات الخارجية من مهمة المجلس الرئاسي وفي حدود القيام بمهامه، أما رئيس الوزراء زياراته داخليه بين المدن الليبية».

واعتبر أن زيارات رئيس الوزراء تكون بين المدن الليبية للوقوف على مشاكل الناس وإيجاد الحلول لها، موضحا بقوله: «لهذا تم فصل المجلس الرئاسي عن رئاسة الوزراء». 

واختتم عضو مجلس النواب حديثه متسائلا بقوله: «هل سمعنا بأن رئيس وزراء مصر أو تونس يتجول في الخارج!؟».

واستقبل الشيخ صلاح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد محمد الدبيبة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية: “جرت للضيف مراسم استقبال رسمية قام عقبها بمصافحة كبار مستقبليه وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله يوسف الرومي ومحافظة العاصمة رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين في الدولة وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت عبد الأحد أمباکی وسفيرا البلدين”.

وأضافت الوكالة “كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة عبد الحميد محمد الدييية قد وصل البلاد الليلة الماضية في زيارة رسمية”.

 

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«حكومة الدبيبة»

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الغريب ان رئيس الحكومة لم يزور بنغازى وسبها عاصمتى برقة وفزان لانه مشغول بالخارج وتخريج دفعة مليشيات ترك اختصاصه وشغل نفسه بشغل المجلس الرئاسى !!

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  • حتى اى زيارة خارجية يكون لها هدف محدد مثل زيارة المنفى لمصر وتركيا فزيارة لمصر بهدف طلب دعم مصر فى اخراج المرتزقة وتركيا لكى يطلب من اردوغان سحب كلابه من ليبيا اما زيارة الدبيبية للكويت والسعودية والامارات فما الهدف متها ولماذا لم تشمل قطر ليطلب منها وقف دعم الارهاب فى ليبيا

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  • يمكن يكون هدف الدبيبية الاتضمام لدول التعاون الخليجى ويضم خليج سرت للخليج العربى !!!

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