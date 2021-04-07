دي مايو: الوضع في مالي أكثر صعوبة من الوضع في ليبيا

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن “الوضع” في مالي أكثر صعوبة من الوضع في ليبيا”، التي لديها موارد نفطية تساعد في تمويل ميزانيتها”، بينما ليس لدول الساحل هذا الحظ، وفي الواقع هناك المزيد من عدم الاستقرار”.

وتتزامن تصريحات دي مايو، مع زيارته المرتقبة إلى دولة مالي في زيارة رسمية غدا الخميس من أجل “تعزيز الوجود الإيطالي في منطقة الساحل”، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، “مهمة الغد في مالي تنطلق من هدف حددته إيطاليا لنفسها، وهو تعزيز وجودها في منطقة الساحل.. نحن على وشك افتتاح سفارة لنا في باماكو”.

وختم دي مايو في تصريحات له اليوم الأربعاء، “نذهب أولاً وقبل كل شيء إلى مالي لتعزيز تعاوننا الاقتصادي، ولكن أيضًا بشأن مسألة الهجرة لأن طرق الهجرة تمر أيضًا عبر بلدان الساحل ونريد إدارة طرق الهجرة مع الحكومة والسلطات المحلية هناك”.

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