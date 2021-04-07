نقابة «مليته»: نطالب مسلحي «زوارة» بفك الحصار عن مرفقنا الحيوي والاعتصام بعيداً

استنكرت نقابة عمال مجمع مليته الصناعي ما تقوم به بعض المجموعات المسلحة المحسوبة على مدينة زوارة لليوم الثاني على التوالي من إقفال بالقوة لمداخل ومخارج مجمع مليته الصناعي.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها: “نطالبهم بفك الحصار فورا والاعتصام بعيدا عن هذا المرفق الحيوي، ونحملهم المسؤولية كاملة وذلك لتعريضهم حياة العاملين بالمجمع للخطر ومنعهم من الدخول والخروج”.

وأضاف البيان “نطالب حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ الإجراءات الازمة لحماية العاملين بمجمع مليته الصناعي وإبعاد المظاهر المسلحة من أمام المجمع”.

وكان مجهولون قاموا بخطف مدير أمن زوارة العميد عماد الدين مسعود عبزة، فجر الثلاثاء، وقالت المديرية في بيان مقتضب: “إن عبزة خُطف عندما كان في طريقه لأداء صلاة الفجر”، موضحة أنها فتحت تحقيقاً في الواقعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.