مصدر لـ«بوابة إفريقيا»: بقاء المرتزقة في ليبيا يمنع السلام

أكد مصدر عسكري بالجيش الليبي، توقف عمليات نقل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى الداخل الليبي.

وأوضح المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- في حديثه مع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أنه ومنذ نحو ثلاثة أشهر لم يتم رصد أي عمليات لنقل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى الداخل الليبي أو العكس -من ليبيا إلى الخارج- فيما كشف أن عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى الداخل الليبي مازالت مستمرة.

وبسؤاله حول أخر ما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، قال المصدر: “اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تواصل عملها للوصول إلى معالجة فيما يتعلق بملف سحب المرتزقة وإخراجهم من ليبيا بالكامل، وملف فتح الطريق الساحلي، وغيرها من الملفات، ولكن التطبيق على أرض الواقع لم يتم حتى الآن، فالجهود متواصلة لكن لا توجد أي بوادر للتنفيذ الفعلي لفتح الطريق أو سحب المرتزقة حتى الآن”.

وأكد المصدر أن تواجد أو بقاء المرتزقة في ليبيا يمثل خطورة كبرى في المقام الأول على الشعب الليبي ومن ثم يمثل خطورة على العملية السياسية وتحقيق المصالحة وغيرها، قائلا “وجود المرتزقة في ليبيا يمنع تحقيق السلام”.