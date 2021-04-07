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“حادثة مأساوية”.. وفاة مهندس وعامل سوداني بعد انهيار التراب عليهما

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وفاة المهندس “لملوم علي لملوم” من مدينة هراوة التابع لشركة الإنشاءات الكهربائية وعامل سوداني الجنسية، بعد انهيار التراب عليهما أثناء الحفر لإحدى الأبراج والنزول لتثبيت الحديد والكشف عليه قبل أعمال الخرسانة على خط السرير أجدابيا جهد 400 ك.ف في عمق (7) متر.

وأوضحت الشركة، عبر صحفتها الرسمية على الفيسبوك، “ونظراً لطبيعة المنطقة الرملية تم إخراجهم بعد فوات الأوان “.

ويعاني فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء، من قلة الإمكانيات الخاصة بالأمان، منذ سنوات.

كما أن الشركة أعلنت في أكثر من مرة، أنها تتعرض إلى السرقات والاعتداء على موظفيها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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