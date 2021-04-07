دي مايو: الحكومة الليبية تعتبر إيطاليا محاورا مميزا لها

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إن الحكومة الليبية تعتبر إيطاليا «محاورًا مميزًا» لها، منوهًا إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لطرابلس أمس الثلاثاء.

ولفت دي مايو، الذي رافق دراغي في الزيارة، إلى أن ليبيا تتجه نحو الاستقرار «بفضل عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة»، معقبًا: «لأول مرة منذ سنوات عديدة هناك حكومة موحدة» في البلاد، حسب تصريح إذاعي صباح اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضاف: «البلد المستقر هو الذي سيواجه أيضًا جميع القضايا الحرجة السابقة»، وذلك في إشارة إلى «الجدل» الذي أثارته تصريحات دراغي أمس، وأعرب فيها عن رضا روما عن جهود ليبيا في إدارة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، وفق الوكالة.

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وأردف: «وأيضًا لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وكل ما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة، لدينا أخيرًا محاور مؤسسي يمثل ليبيا بأكملها، ودعونا نمنح أنفسنا الوقت لمعالجة جميع القضايا»، مشددًا على أن «قضية حقوق الإنسان لا يعلو عليها أي شيء آخر، وهي مسألة مرتبطة باستقرار المنطقة» بأسرها.

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