زوبي: أقترح أن يكون اختيار المناصب السيادية عبر وسائل الإعلام

قال عضو مجلس الدولة سليمان زوبي، إن جلسة المجلس اليوم ستحدّد الآلية التي سيُختار بها شاغلو المناصب السيادية، وتناقش بعض الأرقام الواردة في مقترح الميزانية، مضيفا: “بدء النواب في تسلّم ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية مطابق لمقترحنا، ولكن لا بد من إعادة النظر في مخرجات جلستي بوزنيقة اللتين حدّدت فيهما المناصب السيادية وفق الأقاليم” وفق قوله.

أضاف زوبي في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – قائلا: “أقترح أن يكون اختيار المناصب السيادية بإعلان رسمي عبر وسائل الإعلام لكل الليبيين، وعلى الراغبين في تولي هذه المناصب التقدم شرط توفر الخبرة والكفاءة والنزاهة بغض النظر عن المحاصصة، وتشكل لجنة من الأقاليم الثلاثة للمفاضلة بين المتقدمين، وتتاح فرصة مزاولة العمل للمرشحين لشغل المناصب مدتها 3 أشهر، يُتعرّف فيها على كفاءة المتقدم، وما إذا كان مخالفا لأي شرط قانوني أم لا، ليحدّد وفق ذلك استمراره في عمله أو إعادة النظر فيه” على حد تعبيره.