اجتماع للجنة القانونية حول الانتخابات تحت إشراف البعثة الأممية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تيسّر اجتماعاً مباشراً للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية بين 7 و9 أبريل لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي سوف تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت البعثة إنها ملتزمة بشكل كامل بدعم إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي ومطالب الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي.

وأضافت أنه آن الأوان للمؤسسات الدستورية المعنية بأن تضع الإطار الدستوري والانتخابي في أقرب وقت ممكن بغية إمكانية إجراء الانتخابات معتبرة أن مداولات اللجنة القانونية تعدّ عنصراً بالغ الأهمية للمضي قدماً في التحضير.

وتم تأسيس اللجنة وفقاً للمادة 4 من خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وتضم 17عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة وهم مفوضون لمتابعة التقدم في المسار الدستوري وفقا للمادة الرابعة من خارطة الطريق.