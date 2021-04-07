وزير الخارجية الإيطالي: لدينا الآن حكومة شريكة تمثل ليبيا بأكملها

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعد إيطاليا شريكا مميزا لها، و ليبيا اليوم تتجه نحو الاستقرار بفضل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

أضاف وزير الخارجية الإيطالي في تصريحات لوكالة آكي الإيطالية، أن ليبيا بهذا الاستقرار تستطيع معالجة القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وإدارة الهجرة غير القانونية.

وواصل الوزير الإيطالي قائلاً: “لدينا الآن حكومة تمثل ليبيا بأكملها، ونؤكد أن حقوق الإنسان فوق كل الاعتبارات الأخرى، وهي مسألة مرتبطة باستقرار المنطقة بأسرها”.