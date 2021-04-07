اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي تناقش القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر 

وأضافت البعثة أن هذه الاجتماعات ستكون في الفترة من 7-9 أبريل الجاري لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي سوف تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت اليوم الأربعاء اجتماعًا في تونس لمناقشة القاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات 24 ديسمبر 2021.

ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بأعضاء اللجنة القانونية.

وأكد كوبيش أهمية الجهود التي تُبذل لتحقيق اهداف خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس منتصف شهر نوفمبر من العام المنصرم.

واأضاف المبعوث أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتزمة بشكل كامل بدعم إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي ومطالب الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي.

وذكر كوبيش أنه قد آن الأوان للمؤسسات الدستورية المعنية بأن تضع الإطار الدستوري والانتخابي في أقرب وقت ممكن بغية إمكانية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أن مداولات اللجنة القانونية تعدّ عنصراً بالغ الأهمية للمضي قدماً في التحضير لهذه الانتخابات.

وتضم اللجنة القانونية 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة التي تأسست وفقاً للمادة 4 من خارطة الطريق التي أقرها الملتقى حيث تنص على تفويض أعضاء اللجنة القانونية متابعة التقدم في المسار الدستوري.