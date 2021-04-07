وزير “شؤون المهجرين” يطلق دعوة لعودة المهجرين في قصر بن غشير بحماية أمنية

قام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان “أحمد أبو خزام” بجولة ميدانية في بلدية قصر بن غشير، اطلع من خلالها على حجم الأضرار الواقعة على البيوت والممتلكات الخاصة للمواطنين في منطقتي “الرملة” و”الكازيرما”.

وبحسب إيجاز صحفي لحكومة الوحدة الوطنية، اجتمع “أبو خزام” خلال جولته التفقدية، مع المجلس البلدي بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة القصر “محمد امفيرس”، حيث تناول الاجتماع، أوضاع المهجرين والنازحين الذين لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم نتيجة الأضرار الواقعة على ممتلكاتهم، بالإضافة إلى المهجرين الموجودين خارج البلدية حاليا، وأكد “أبو خزام “، متابعة وزارة الدولة مع المعنيين الإجراءات المتخذة لعودة النازحين إلى بيوتهم في أقرب وقت ممكن.

وأوضح عميد البلدية خلال الاجتماع، ضعف الخدمات بالبلدية لغياب الدعم، وعدم توفر ميزانية تساعد في تقوية وتعزيز جهود المجلس البلدي في تقديم الخدمات للمواطنين، بمن فيهم شريحة المهجرين.

كما تم خلال الاجتماع، إطلاق دعوة مشتركة من قبل وزير الدولة وعضو مجلس النواب ورئيس المجلس التسييري عن المنطقة، بدعوة المهجرين بسرعة العودة لمناطقهم، مؤكدين على تسهيل عودتهم آمنين، للبلدية تحت حماية الأجهزة الأمنية، وحثهم على التواصل مع البلدية بهذا الشأن.