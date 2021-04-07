وزير “شؤون المهجرين” يطلق دعوة لعودة المهجرين في قصر بن غشير بحماية أمنية

قام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان “أحمد أبو خزام” بجولة ميدانية في بلدية قصر بن غشير، اطلع من خلالها على حجم الأضرار الواقعة على البيوت والممتلكات الخاصة للمواطنين في منطقتي “الرملة” و”الكازيرما”.
وبحسب إيجاز صحفي لحكومة الوحدة الوطنية، اجتمع “أبو خزام” خلال جولته التفقدية، مع المجلس البلدي بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة القصر “محمد امفيرس”، حيث تناول الاجتماع، أوضاع المهجرين والنازحين الذين لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم نتيجة الأضرار الواقعة على ممتلكاتهم، بالإضافة إلى المهجرين الموجودين خارج البلدية حاليا، وأكد “أبو خزام “، متابعة وزارة الدولة مع المعنيين الإجراءات المتخذة لعودة النازحين إلى بيوتهم في أقرب وقت ممكن.
وأوضح عميد البلدية خلال الاجتماع، ضعف الخدمات بالبلدية لغياب الدعم، وعدم توفر ميزانية تساعد في تقوية وتعزيز جهود المجلس البلدي في تقديم الخدمات للمواطنين، بمن فيهم شريحة المهجرين.
كما تم خلال الاجتماع، إطلاق دعوة مشتركة من قبل وزير الدولة وعضو مجلس النواب ورئيس المجلس التسييري عن المنطقة، بدعوة المهجرين بسرعة العودة لمناطقهم، مؤكدين على تسهيل عودتهم آمنين، للبلدية تحت حماية الأجهزة الأمنية، وحثهم على التواصل مع البلدية بهذا الشأن.
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