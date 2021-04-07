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لينو: عمل لجنة البرلمان الخاصة بالمناصب السيادية قانوني وصحيح

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال عضو مجلس النواب محمد لينو، إن رئاسة مجلس النواب ستجتمع الأحد المقبل في طبرق لتحديد موعد الجلسة المقبلة للنواب.

أضاف لينو في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – قائلا: “الاجتماع سيحدد بنود الجلسة، وما إذا كانت ستخصص لمناقشة الميزانية وقانونها أو المناصب السيادية”.

وتابع عضو مجلس النواب قائلا: “عمل اللجنة المشكلة من مجلس النواب لتسلّم ملفات الراغبين في تولي مناصب سيادية قانوني وصحيح، ومجلس الدولة سيختار بصفته الاستشارية 3 ملفات عن كل منصب سيادي، وهذا ما ينص عليه الإعلان الدستوري” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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