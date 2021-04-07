لينو: عمل لجنة البرلمان الخاصة بالمناصب السيادية قانوني وصحيح

قال عضو مجلس النواب محمد لينو، إن رئاسة مجلس النواب ستجتمع الأحد المقبل في طبرق لتحديد موعد الجلسة المقبلة للنواب.

أضاف لينو في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – قائلا: “الاجتماع سيحدد بنود الجلسة، وما إذا كانت ستخصص لمناقشة الميزانية وقانونها أو المناصب السيادية”.

وتابع عضو مجلس النواب قائلا: “عمل اللجنة المشكلة من مجلس النواب لتسلّم ملفات الراغبين في تولي مناصب سيادية قانوني وصحيح، ومجلس الدولة سيختار بصفته الاستشارية 3 ملفات عن كل منصب سيادي، وهذا ما ينص عليه الإعلان الدستوري” وفق قوله.