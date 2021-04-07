المنفي يقرر إحالة ملف مرزق إلى مفوضية المصالحة

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنه سيتم إحالة موضوع مدينة مرزق إلى المفوضية العليا للمصالحة الوطنية “للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة للأوضاع في المدينة”.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي مع وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق، الأربعاء، في طرابلس، ناقش فيه الحضور معاناة المدينة وسكانها من الأوضاع المعيشية المتردية، وما يهدد المنطقة من أخطار أمنية قرب الحدود الليبية الجنوبية.
ووفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد أكد المنفي عزم الرئاسي “حل الإشكالات العالقة في المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الأوضاع من عين المكان”.
من جهتهم، رحّب وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق، بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مؤكدين دعمهم الكامل لها، وتمسكهم بالثوابت الوطنية، وكل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
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