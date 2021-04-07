المنفي يقرر إحالة ملف مرزق إلى مفوضية المصالحة

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنه سيتم إحالة موضوع مدينة مرزق إلى المفوضية العليا للمصالحة الوطنية “للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة للأوضاع في المدينة”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي مع وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق، الأربعاء، في طرابلس، ناقش فيه الحضور معاناة المدينة وسكانها من الأوضاع المعيشية المتردية، وما يهدد المنطقة من أخطار أمنية قرب الحدود الليبية الجنوبية.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد أكد المنفي عزم الرئاسي “حل الإشكالات العالقة في المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الأوضاع من عين المكان”.

من جهتهم، رحّب وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق، بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مؤكدين دعمهم الكامل لها، وتمسكهم بالثوابت الوطنية، وكل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

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