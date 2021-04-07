المنفي يبحث مع وفد “مرزق” المخاطر الأمنية الحدودية ومشكلات البلدية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء، وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة معاناة المدينة وسكانها من الأوضاع المعيشية المتردية فيها، وما يهدد المنطقة من أخطار أمنية بالقرب من الحدود الليبية الجنوبية.

وبحسب إيجاز صحفي للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أكد المنفي خلال اللقاء عزمهم حل الإشكالات العالقة في المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الأوضاع من عين المكان، مضيفا أنه سيتم إحالة الموضوع إلى المفوضية العليا للمصالحة الوطنية للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة للأوضاع في المدينة.

ورحّب وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مؤكدين دعمهم الكامل لها، وتمسكهم بالثوابت الوطنية، وكل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.