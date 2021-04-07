المنفي يبحث مع وفد من مرزق الأوضاع المعيشية في المدينة

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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء مع وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق معاناة المدينة وسكانها من الأوضاع المعيشية المتردية فيها.

وأكد المنفي خلال اللقاء – بحسب المكتب الإعلامي – عزمه حل الإشكالات العالقة في المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أنه سيتم تشكيل لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الأوضاع من عين المكان، للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة للأوضاع في المدينة.