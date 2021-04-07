«الآلية الثلاثية» التابعة لـ«الصليب الأحمر» تجتمع في تونس

نظّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اجتماعًا لمدة ثلاثة أيام في تونس العاصمة لـ«الآلية الثلاثية» ضم ممثلين عن «القوات المسلحة الليبية من الشرق والغرب».

«الآلية الثلاثية» أنشأت كمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العام 2019 خلال المرحلة النشطة من النزاع في ليبيا، حسب بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

– «الصليب الأحمر» تؤكد استعدادها لتقديم الدعم الكامل للكوادر القضائية والعدلية في ليبيا

وحضر الاجتماع، الذي عُقد في الفترة من الخامس من أبريل إلى السابع من نفس الشهر، عشرة من كبار المسؤولين العسكريين والمستشارين القانونيين، خمسة منهم ممثلين للجنة الدائمة للشؤون الإنسانية في الغرب، وخمسة آخرون ينتمون إلى لجنة القانون الدولي الإنساني في الشرق.

واستعرض المشاركون مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها في الأشهر الثمانية عشر الماضية كجزء من هذه الآلية، وناقشوا أيضًا طرقًا لمزيد التعاون في ظل تطور الوضع السياسي، حيث انصب التركيز على تكثيف المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز الحوار حول قضايا الحماية ولا سيما حول ملف المفقودين والأشخاص المحرومين من حريتهم، حسب البيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا