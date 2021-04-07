وزير إيطالي سابق: “الطاقة” ملف رئيسي في زيارة دراغي لطرابلس وليبيا منجم شمسي

قال كورادو كليني ، سياسي إيطالي، كان وزيراً للبيئة في حكومة مونتي من نوفمبر 2011 إلى أبريل 2013، إن الطاقة أحد الموضوعات الرئيسية في زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إلى طرابلس. من المؤكد أن من أولويات إيطاليا ضمان استمرارية إمداد الغاز الطبيعي، ودور شركة إيني الإيطالية.

وأضاف كليني في مقال له بموقع “إل سولي 24 أوري” الإيطالي، لكن ليس هناك فقط موضوع الغاز الطبيعي، فإيطاليا والاتحاد الأوروبي بأكمله ملتزمون بتنفيذ برنامج طموح لإزالة الكربون من الاقتصاد، والذي ينطوي بالضرورة على النمو التدريجي للمصادر المتجددة في إنتاج الكهرباء.

وتابع، يمكن أن تكون ليبيا وتونس “منجمًا شمسيًا” لإيطاليا وأوروبا. يسلط تقرير إمكانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية حسب الدولة، الذي نشره البنك الدولي في يونيو 2020 (برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة) الضوء على أن إمكانات الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا هي من بين أعلى الإمكانات على هذا الكوكب، مع قدرة إنتاجية يمكن أن ترضي جزأَ كبيرًا جزء من طلب أوروبا على الطاقة، مضيفا، تتوفر تقنيات لاستغلال إمكانات الطاقة الشمسية في ليبيا وتونس، من خلال البناء الواسع النطاق لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركّزة القادرة على إنتاج الكهرباء لاقتصادات البلدين، وللنقل إلى الشبكة الأوروبية.

واستطرد، يمكن أن يكون التأثير على اقتصادات البلدين كبيرًا للغاية، سواء لبناء شبكة البنية التحتية اللازمة لضمان مستويات عالية من إنتاج الكهرباء الخضراء، وللتوزيع الواسع للطاقة لدعم جميع القطاعات، من الزراعة إلى إمدادات مياه الشرب، من الاستخدامات المحلية إلى الصناعة، مضيفا، يعتبر النقل إلى الشبكة الأوروبية مشروعًا متقدمًا بالفعل في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع مشروع ” ديزرتيك”، وهو مشروع واسع النطاق تدعمه مؤسسة تحمل الاسم نفسه، يهدف إلى إنشاء خطة عالمية للطاقة المتجددة تعتمد على مفهوم تسخير الطاقة المستدامة من المواقع التي تكون فيها مصادر الطاقة المتجددة أكثر وفرة، وتحويلها من خلال نقل التيار المباشر عالي الجهد إلى مراكز الاستهلاك.

وأردف، لكن أفق إزالة الكربون من الاقتصاد الأوروبي كان لا يزال بعيدًا. اليوم، يبدو أن إنشاء الربط الكهربائي بين تونس وصقلية بقدرة 600 ميجاوات قد اقترب أخيرًا، وهو ما يعتبره الاتحاد الأوروبي “مشروع المصلحة المشتركة” كخطوة أولى لإنشاء العمود الفقري لنقل الطاقة الشمسية من إفريقيا إلى أوروبا، متابعا، يمكن عمل المزيد من الكابلات على نفس المسار، مما يضاعف سعة النقل. الاتفاقية مع ليبيا لديها القدرة على منح إيطاليا مفاتيح “وضع إزالة الكربون من الاقتصاد الأوروبي على أرض الواقع”، وإعطاء مضمون للهدف الذي أشار إليه ستيفانو دوناروما، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة “تيرنا”، بمناسبة تقديم خطة شركة “تيرنا” الإيطالية، المشغل المستقل لشبكة نقل الكهرياء في أوروبا، “مركز إيطاليا للطاقة في البحر الأبيض المتوسط “.