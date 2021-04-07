مؤلف مسلسل “غسق” يتهم السفير البريطاني ويحرض ضد “أم العز الفارسي وابنتها” 

أخبار ليبيا24

اتهم الكاتب والسيناريست ومؤلف مايسمى بـمسلسل “غسق” سراج هويدي السفير البريطاني في ليبيا و bbc media action بسبب دعمهم لصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت اسم “الكل”.

وقال هويدي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” موجهًا رسالة للسفير البريطاني لدى ليبيا :”ما سبب دعمكم لصفحة (الكل) المشبوهة المتحيزة بشكل واضح وفاضح لأحد أطراف الصراع في ليبيا سياسيا وثقافيا وفنيا”.

وتابع مؤلف مسلسل الغسق :“البريطانيين هم من أسسوا تلك الصفحة على “فيسبوك” وقاموا بتمويلها وسلموها لـ”أطفال موبوئين بالعبودية” حسب قوله.

وتهجم هويدي على أستاذة العلوم السياسية وعضو لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي أم العز الفارسي وابنتها ليبيا إدريس المسماري التي اتهمها بإدارة تلك الصفحة وحرض ضدها.

وذكر مؤلف المسلسل :“صفحة الكل المشبوهة التي تديرها بنت المدعوة (أم العز الفارسي) عندها الباين مشكلة مع مسلسل غسق وتضحيات أبطال البنيان المرصوص مسمعوش بيه المسلسل مساكين”.

وواصل هويدي تحريضه :“بالله منوصيكمش في الردود يا شباب، أقهروها هي وأمها بجملة (غسق.. البنيان المرصوص).

وكان سبب تهجم مؤلف مسلسل “غسق” هو بعد أن قامت صفحة “الكل” بأخذ آراء متابعيها مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزامن مع عدد من الأعمال الدرامية والكوميدية عن أي المسلسلات الت ستتم متابعتها من قبلهم.

إلا أن الصفحة ذكرت عدد من المسلسلات والأعمال التي ستعرض خلال شهر رمضان وتجاهلت ذكر مسلسل “غسق” من تأليف هويدي ويتكلم عن معارك عملية “البنيان المرصوص” في تحرير مدينة سرت من الإرهاب و تم تصويره في دولة تركيا.