وزارة الصحة: أول دفعة من لقاح أسترازينيكا تصل ليبيا غدٍ الخميس

قال المستشار الإعلامي بوزارة الصحة أمين الهاشمي، إن أول دفعة من لقاح كورونا عبر آلية كوفاكس تصل غدًا الخميس إلى ‎ليبيا.

أضاف المستشار الإعلامي بوزارة الصحة، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، أن الدفعة تبلغ 57600 جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إن الاتحاد الأوروبي يدعم ليبيا للتغلب على انتشار وباء كوفيد-19.

أضافت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الأربعاء، أنه قد تمت تعبئة 22 مليون يورو في عام 2020 لمساعدة السلطات الليبية في خطتها للاستجابة لهذا الوباء.

وتابع بيان بعثة الاتحاد الأوروبي: “كما تم تنظيم حملات توعية وورشات تدريبية للفرق الطبية وتوفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين في المجال لتعزيز استعداد قطاع الصحة الليبي”.