«السرعة الجنونية» تتسبب في حادث مروري «مروع» في طرابلس

تسببت قيادة سيدة سيارتها بـ«سرعة جنونية» في حادث مروري «مروع» بطريق «20 رمضان»، نتج عنه إصابات خطيرة، على ما أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء.

وقالت المديرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن طريق «20 رمضان» (11 يونيو سابقًا) شهد حادثًا مروريًا «مروعًا»، حيث اصدمت سيارة «سامسونج» تقودها سيدة بـ«سرعة جنونية»، بسيارة أخرى نوع «كيا».

– وقوع حادث مروري مروع على كورنيش طرابلس

وأوضحت أن السيدة فقدت التحكم في عجلة القيادة في سيارتها جراء «السرعة الجنونية»؛ ما أدى إلى سيرها عكس الطريق واصطدامها بمركبة أخر، ليتسبب الحادث في إصابات خطيرة.

ودعت مديرية الأمن السائقين إلى ضرورة الالتزام بقوانين المرور على الطرقات العامة حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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