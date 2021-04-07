المنقوش تجري زيارة إلى تونس وتلتقي بالرئيس قيس سعيّد

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التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء في تونس، برئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وقالت الرئاسة التونسية، إن اللقاء علاقات الأخوة الصادقة والشراكة المميّزة بين تونس وليبيا وأفق تطويرها وتنويعها.

وأضافت، أن سعيّد أكد على أن الإرادة الثابتة للبلدين في رفع التحديات الراهنة ستمكن من اختصار المسافة في التاريخ وتجاوز العقبات، مشيرًا إلى أن مصير تونس وليبيا واحد وأهدافهما مشتركة.

ودعا سعيّد، إلى بناء علاقات تعاون نموذجية وفق رؤى وتصورات وآليات غير تقليدية وإرساء صيغ شراكة استراتيجية بفكر جديد وبآمال كبيرة نحو مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.

كما أشاد بالتطورات السياسية الإيجابية التي تشهدها ليبيا بفضل إرادة شعبها، وجدّد الإعراب عن استعداد تونس لمواصلة وضع تجربتها وخبراتها على ذمّة الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنجاح مختلف الاستحقاقات المقبلة.

ونقلت الرئاسة التونسية، عن المنقوش، أنها ذكّرت بالزيارة التاريخية للرئيس قيس سعيّد إلى ليبيا في شهر مارس، وما حملته من رسائل قوية ومهمة.

وقالت الرئاسة التونسية، إن المنقوش نقلت تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ورغبتهما في العمل الدؤوب والجاد من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مختلف المجالات.

كما أشارت، إلى أنها حرصت على أن تكون تونس أول وجهة خارجية لها منذ تسلمها لمهامها لتكون رسالة امتنان لتونس على دورها الإيجابي والمشرّف خلال الأزمة الليبية.