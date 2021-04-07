أمير الكويت يستقبل الدبيبة والوفد المرافق له

ليبيا – استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بقصر بيان اليوم الأربعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

اللقاء حضره وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ورئيس بعثة الشرف المرافقة محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، ووكيل الديوان الأميري، ومدير مكتب الأمير أحمد فهد الفهد.

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