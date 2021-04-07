مواعيد جديدة للعمل والزيارة بمركز بنغازي الطبي في رمضان

أجرت إدارة الخدمات الطبية تعديلا لمواعيد العمل الرسمي ومواعيد الزيارة خلال شهر رمضان المبارك، بمركز بنغازي الطبي.

وأوضحت مدير إدارة الخدمات الطبية بالمركز الطبي د. فدوى فرطاس خلال حوارها مع المكتب الإعلامي بالمركز الطبي ” أن العمل مستمر بشكل طبيعي داخل المركز الطبي خلال شهر رمضان المبارك ولن يتوقف المركز الطبي عن إستقبال المرضى خلال الشهر الكريم ، كما أكدت تم تعميم رسائل رسمية داخل المركز الطبي فحواها ممنوع الأجازات طيلة شهر رمضان المبارك ، ولايوجد إختلاف فالعمل عن الأيام العادية إلا التوقيت فقط بحيث يبدأ العمل من التاسعة صباحاً حتي الثالثة بعد الظهر.

وتابعت د. فرطاس ” العمل مستمر كالمعتاد في العيادات الخارجية بجداول منظمة ، الأمر نفسه بالنسبة لأقسام العنايات الفائقة سواء عناية الجراحة أو الباطنة والقلب وبالطبع برج الأمل ايضاً ، حيث سيكون العمل في جميع الأبراج بنفس الوتيرة فالأيام العادية ، وبالنسبة للعمليات الجراحية مستمرة ايضاً طيلة الشهر من العمليات الرئيسية وعمليات الطوارئ ، تم تقسيم الروتات والأطباء المناوبين والتمريض كلاً حسب جدولهم المُعتاد لا يوجد أي تغيير خلال الشهر الكريم.

وأشارت د. فرطاس ” المشكلة التي تواجهنا في زيارة النزلاء بالمركز هي أنه من المفترض وجود مرافق واحد ببطاقة المرافق إلا إنه تحدث بعض التجاوزات، حقيقةً الأجهزة الأمنية متعاونة معنا و تحاول السيطرة على الوضع إلا إنه احياناً تحدث مثل هذه التجاوزات من قبل المرافقين ، أما ساعات الزيارة للنزلاء هي فالأوقات العادية من 4 الى 8 مساءاً إلا إننا نعول على أن نضيف ساعتين بعد الإفطار لزيارة النزلاء.

وختمت د. فرطاس حديثها ” أحب أن أهنئ جميع العاملين بالمركز الطبي بشهر رمضان المبارك وكل عام والجميع بألف خير وعلى رأسهم مدير عام المركز الطبي د. فتحية العريبي وجميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة واللجان التيسيرية ، وأتقدم بجزيل الشكر للأطقم الطبية والطبية المساعدة على جهودهم ونتمنى أن يقدمو أفضل مالديهم خلال الشهر الكريم.